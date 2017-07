By

舊金山訪谷區在剛過去的週六發生槍擊案,一名27歲男子與友人在街上燃放煙花時,被人開槍射中受傷。

事發於晚上10時左右,地點在Sunnydale大街夾Hahn街,受害人當時與友人燃放煙花,另一群人突然向他們衝來。

受害人奔跑離開時,發現自已腿部中槍,他已送院治療,沒有生命危險。

當局尚未拘捕任何人士,任何人如能對案件提供消息,請致電警方匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往:TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

