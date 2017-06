By

【KTSF】

舊金山灣景區週三早上發生槍擊劫案,一名男子拒絕應賊匪要求交出現金,被後者開槍射傷腿部。

23歲受害人當時站在Shafter大街1300號路段,一名年約50餘歲的男子趨近,要求他交出身上的金錢。

受害人對男子稱他身上沒錢,並對男子稱不要再煩他,男子聞言後被指掏出手槍,向受害人腿部開槍後拔足逃跑。

受害人已送院治療,沒有生命危險,警方尚未拘捕涉案男子。

更多新聞:

男子圖爆竊佛利蒙住屋 戶主看手機即時視頻揭發報警

新奧爾良兩遊客遇劫 視頻拍下匪徒施襲過程(視頻)

佛利蒙連發搶頸鏈案 警方拘捕男疑犯

舊金山男子與搶匪糾纏 中槍受傷送院治療

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。