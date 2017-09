By

【KTSF 陳嘉琪報導】

有眾多華人聚居的舊金山列治文區週三凌晨時分發生槍擊案,警方表示,案件起源於一支煙。

案發地點位於列治文區California街夾22街,警方表示,週三晨零時12分,一名拉美裔男子站在街上抽煙,兩名年約20至21歲的非洲裔男子,上前向事主索取香煙,事主不願意。

其中一名匪徒就將手伸入衛衣口袋中,事主感到害怕,於是拿出胡椒噴霧噴向兩名匪徒,然後拔足而逃。

逃走期間,事主聽到槍聲,然後發現自己中槍。

警方指,兩名匪徒最後登上附近一輛汽車,往22街北行方向逃走。

有案件資料的人士,請致電(415) 575-4444與警方聯絡。

更多新聞:

舊金山週末槍擊案頻傳 8人先後中槍受傷

沙加緬度縣警遭匪徒槍擊身亡 兩公路巡警受傷

新墨西哥州圖書館槍擊案兩死兩傷 槍手被捕

舊金山拖車司機拖走阻街車輛時 遭人開槍擊中受傷

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。