By

【KTSF】

舊金山旅遊熱點雙子峰(Twin Peaks)在剛過去的週六發生搶劫案,一名男子在拍照時被匪徒打劫。

事發於下午5時左右,地點在Twin Peaks大道500號路段。

32歲受害人當時在拍照,兩名男賊匪突然從後走近。

其中一名賊匪被指掏出利刀,要求受害人交出手提袋,內裏載有攝影器材、手提電話和錢包。

受害人依照吩咐交出手提袋,賊匪得手後奔跑逃離現場,二人被指年約20餘歲。

今年7月,一名男子在雙子峰遇劫兼被殺害後,警方已加派警員到雙子峰巡邏。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。