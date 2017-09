By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山金銀島(Treasure Island)又有賊搶劫攝影器材 ,這次遇劫是一名華裔長者。

案發地點是Treasure Island Road,警方表示,週三傍晚7點10分,70歲男事主在街上架起攝影機時,一輛汽車突然開到他身旁,其中一名賊人跳下車,推倒男事主在地上,搶走攝影器材然後上車逃走。

車上有另一名匪徒負責開車,警方表示,其中一個匪徒是拉美裔,匪徒搶走一部價值幾千元的照相機,以及相機鏡頭和一支三腳架,男事主沒有受傷。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。