By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區一名亞裔男子,週三在街上步行時遇到劫匪。

案發現場是38大街夾Ulloa街的住宅區,警方表示,週三早上9點左右,一名 亞裔男子背著背包步行的時候,一名年青拉美裔歹徒開車靠近,歹徒下車,企圖搶走亞裔男子背包。

亞裔男子反抗,歹徒於是拿出手槍,亞裔男子服從歹徒的要求交出背包,裡面有手機、手提電腦和錢包。

歹徒事後開車逃走,亞裔男子沒有受傷。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。