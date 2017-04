By

舊金山一名男子週日光天化日下,在田德隆區一間旅館外被人開槍射殺。

死者為31歲男子Antonio Stanberry,他在下午2時半左右在Jones街第一個街口的Boyd Hotel附近被槍擊。

警員接報到場後,發現他中槍倒地,他送往醫院搶救後不治,槍手在警員到場後已逃走。

警方目前正找尋一名涉案男子,其他細節沒有披露。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡舊金山警方,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

