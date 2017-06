By

舊金山Russian Hill週五凌晨發生兇殺案,來自澳洲的一名男子與兩人發生肢體衝突,最後傷重不治。

法醫處已證實死者來自澳洲北領地,現年33歲,名叫Matthew Bate。

警方已就案件拘捕兩人,但尚未披露詳情。

事發於凌晨2時15分左右,地點在Van Ness大街2500號,雙方先口角,繼而動武,Bate受傷送院後宣告不治。

