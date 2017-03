By

舊金山訪谷區上週四晚發生開槍事件,一名華裔男子中槍,需要送院治療。

警方表示,案發地點是Teddy Avenue 100號路段,上週四晚10點40分左右,男事主從一個住宅的車道要倒車離開,被兩名匪徒的汽車阻住,在匪徒開車時,其中一人向事主的車開槍,子彈射中事主的上半身,事主要送院治療,沒有生命危險。

有不願上鏡的鄰居表示,當晚約11時聽見三發槍聲,從窗口望出車道,見一輛疑似是槍手的汽車飛快駛離現場,期間撞壞他的汽車尾部,警方一度封鎖現場至少兩小時。

另外有鄰居就表示,附近曾發生入屋爆竊、汽車玻璃窗被打碎等罪案。

警方表示,當晚涉嫌開槍的是一名未成年的非洲裔少年,不清楚另一個匪徒是什麼人,兩名匪徒仍然在逃。

