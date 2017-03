By

舊金山Haight-Ashbury區週三光天化日下發生刀傷血案,一名男子在街上步行時,無緣無故被人用利刀刺傷。

警方於下午1時10分左右接獲舉報,案發現場位於Stanyan街700號路段,35歲受害人當時在街上步行,一名男子突然從他身後趨近,拿刀刺向他。

受害人稱並不認識該名男子,他年約20餘歲,犯案後立即奔逃,目前仍不知所蹤。

受害人需要送院治療,沒有生命危險。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡舊金山警局匿名報案熱線,電話:(415) 575-4444,或傳文字短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

