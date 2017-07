By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Balboa Terrace一個住宅光天化日下被人入屋搶劫,匪徒還打傷華裔男事主。

案發現場是San Aleso Avenue 100號地段的一個住宅,警方表示,週二下午1點半,3個非洲裔匪徒踢開住宅的大門進去搶劫。

匪徒毆打61歲華裔男事主,搶走一些現金,之後乘坐一輛汽車逃離現場。

案發時一名60歲華裔女事主也在屋裡面,她沒有受傷。

案發現場位於Balboa Terrace,是高尚住宅區,鄰近St. Francis Wood。

