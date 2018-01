舊金山珠寶店華裔職員被殺案 法官判被告囚終生（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

2013年舊金山珠寶店兩名華裔店員遇害的案件,法庭週三判處非洲裔被告3項終身監禁,另加上266年的刑期,案中死者及被告家人都有到場聽審,雙方在庭上都情緒失控。

控方先在庭上代表其中一名死者趙瑞錦的妹妹,讀出她多年來的心情。

舊金山地檢處檢控官Dianne Knox說:”我親愛的姐姐,我很想你,如果我們來生可以重聚,我希望我們仍然是姐妹。”

法官在庭上表示,在審訊期間,看過兇殘的犯案經過,亦聽過生還者作供時的恐懼,更加感受到受害家庭失去至親的痛苦,生命無辦法挽回,作為法官可以做的,就是令被告得到應有的懲罰。

法官Ethan Schulman說:”趙瑞錦及楊麗坤是受害人,不幸地,我怎樣做,都不能令他們復生,亦不能減輕家人的傷痛,我可以做的是,確保被告受到應有的懲罰。”

27歲被告Barry White在2013年懷疑因為所訂購的金鏈貨不對版而行兇,他面對16項控罪,包括殺害珠寶店兩名華裔女職員趙瑞錦及楊麗坤、企圖謀殺店舖華裔東主及當時到場增援的6名警員。

陪審團7月份用了半日時間,裁定White所有罪名成立,就兩項一級謀殺及企圖謀殺店舖東主的控罪,法官分別判處被告3項終身監禁,前兩項控罪不得假釋,其他控罪加起來刑期超過260年。

檢控官Knox說:”我很欣慰被告永遠不能出獄。”

死者趙瑞錦的表妹趙麗莎(Liza Zhao)說:”幫不到我們(死者復生),但起碼知道做錯事是會有懲罰。”

死者及被告雙方的家人共數十人都有到場聽審,White的媽媽在庭上向死者家人道歉。

被告母親說:”我明白及對你們的經歷致歉,但在2009年,我們都經歷同樣的事。”

2009年,White懷疑因為拒絕接受警方調查,在東灣Antioch市被警員開槍打中頭部。

White的媽媽越講越激動,指原本品性善良的White,自此性情大變,她指出之所以White會殺人,是因為槍傷令他有精神問題,但無人關心過White,反而槍傷他兒子的警員無得到懲罰,更調職至舊金山警局,她質疑整個調查及司法制度對White不公平。

不過這種講法引起死者家人的不滿,庭上的家屬開始高聲痛哭。

被告媽媽續說:”我沒有說他所做的是可以接受,但要看整件事,逐樣逐樣看,我們之所以在此,因為我兒子被人打中頭部,但無人理。”

被告White亦有在庭上發言,他說話時非常緊張,不停深呼吸,未能清楚表達自己的想法。

White說:”首先,我不想傷害任何人。”

White表示,要為自己做過的事負責,但不想被囚終身,他又指整個審訊過程對他不公平,控方多次扭曲他的證供,他亦未有機會發言駁斥,代表律師無盡力幫他。

White用了十多分鐘逐一講出案中他認為對他不公平的疑點,不過法官提醒他,審訊已經完結,現在提出這些理據已經沒有用。

被告指,整個審訊過程對他不公平,在幾個月前已經申請重審,法官週三表示,經過考慮多方面因素之後,不接納被告重審的申請。

