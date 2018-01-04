舊金山珠寶店華裔職員被殺案 法官判被告囚終生（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

2013年舊金山珠寶店兩名華裔店員遇害的案件，法庭週三判處非洲裔被告3項終身監禁，另加上266年的刑期，案中死者及被告家人都有到場聽審，雙方在庭上都情緒失控。

控方先在庭上代表其中一名死者趙瑞錦的妹妹，讀出她多年來的心情。

舊金山地檢處檢控官Dianne Knox說：”我親愛的姐姐，我很想你，如果我們來生可以重聚，我希望我們仍然是姐妹。”

法官在庭上表示，在審訊期間，看過兇殘的犯案經過，亦聽過生還者作供時的恐懼，更加感受到受害家庭失去至親的痛苦，生命無辦法挽回，作為法官可以做的，就是令被告得到應有的懲罰。

法官Ethan Schulman說：”趙瑞錦及楊麗坤是受害人，不幸地，我怎樣做，都不能令他們復生，亦不能減輕家人的傷痛，我可以做的是，確保被告受到應有的懲罰。”

27歲被告Barry White在2013年懷疑因為所訂購的金鏈貨不對版而行兇，他面對16項控罪，包括殺害珠寶店兩名華裔女職員趙瑞錦及楊麗坤、企圖謀殺店舖華裔東主及當時到場增援的6名警員。

陪審團7月份用了半日時間，裁定White所有罪名成立，就兩項一級謀殺及企圖謀殺店舖東主的控罪，法官分別判處被告3項終身監禁，前兩項控罪不得假釋，其他控罪加起來刑期超過260年。

檢控官Knox說：”我很欣慰被告永遠不能出獄。”

死者趙瑞錦的表妹趙麗莎（Liza Zhao）說：”幫不到我們（死者復生），但起碼知道做錯事是會有懲罰。”

死者及被告雙方的家人共數十人都有到場聽審，White的媽媽在庭上向死者家人道歉。

被告母親說：”我明白及對你們的經歷致歉，但在2009年，我們都經歷同樣的事。”

2009年，White懷疑因為拒絕接受警方調查，在東灣Antioch市被警員開槍打中頭部。

White的媽媽越講越激動，指原本品性善良的White，自此性情大變，她指出之所以White會殺人，是因為槍傷令他有精神問題，但無人關心過White，反而槍傷他兒子的警員無得到懲罰，更調職至舊金山警局，她質疑整個調查及司法制度對White不公平。

不過這種講法引起死者家人的不滿，庭上的家屬開始高聲痛哭。

被告媽媽續說：”我沒有說他所做的是可以接受，但要看整件事，逐樣逐樣看，我們之所以在此，因為我兒子被人打中頭部，但無人理。”

被告White亦有在庭上發言，他說話時非常緊張，不停深呼吸，未能清楚表達自己的想法。

White說：”首先，我不想傷害任何人。”

White表示，要為自己做過的事負責，但不想被囚終身，他又指整個審訊過程對他不公平，控方多次扭曲他的證供，他亦未有機會發言駁斥，代表律師無盡力幫他。

White用了十多分鐘逐一講出案中他認為對他不公平的疑點，不過法官提醒他，審訊已經完結，現在提出這些理據已經沒有用。

被告指，整個審訊過程對他不公平，在幾個月前已經申請重審，法官週三表示，經過考慮多方面因素之後，不接納被告重審的申請。

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