By

【KTSF】

被控在2012年在舊金山Ingleside區殺害雷家五口的41歲兇徒陸太平(Bin Thai Luc),週四被舊金山高等法院法官判處5次終身監禁,分期執行。

法官Carol Yaggy在庭上說,陸太平要對所犯的罪行負上全部責任,而他今後不可再危害社區。

陸太平的辯護律師曾表態反對刑期分期執行,而非同期執行,但法官考慮到案件的嚴重性,認為分期執行更切合案情。

有關本案更詳細的報導,請收看本台晚上7時粵語新聞/晚上10時國語新聞報導

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。