舊金山5年前發生的雷家滅門五屍命案週一有裁決,陪審團裁定被告陸太平5項一級謀殺罪全部罪名成立,另外企圖打劫和入屋盜竊罪也罪名成立。

陪審團是於11月29日起退庭商議,至週一公布裁決,陸太平面臨的打劫控罪則不成立。

41歲旳陸太平被控在2012年3月12日,在舊金山Howth街16號一幢住屋,毆打、斬殺和勒死3女兩男,手段兇殘。

死者分別是65歲的雷華舜、62歲妻子許婉儀、37歲二女兒雷映雪、32歲小兒子雷元驥和30歲兒媳朱家慧。

