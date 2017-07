By

【KTSF】

被控在2013年在舊金山一間珠寶行,殺害兩名華裔女僱員的一名被告,週四被陪審團裁定一級謀殺等全部控罪罪名成立。

舊金山高等法院一個陪審團裁定,27歲被告Barry White兩項一級謀殺罪、7項意圖謀殺罪、6項襲擊執法人員罪,以及一項非法藏有攻擊武器罪罪名成立。

