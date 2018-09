San Bruno街接應劫匪撞車傷人 被告3項控罪罪成（視頻）

By

今年1月,舊金山一名華裔男子在San Bruno街一間店舖裡面,被賊人搶走手提電腦,事主在追截匪徒的過程中,被接應賊人的汽車撞倒,當時涉嫌開車的人被捕,並且接受審訊,陪審團週三有裁決。

今年1月,事主Alan Kwok在San Bruno街夾Silliman街附近一間商店上班,一名拉美裔男子進入店內,搶走事主的手提電腦。

事主於是追著賊人到街上,賊人其後登上一輛在附近接應的白色汽車,賊人在車上的一名同黨,即是案中被告Harold Malbrough,開車撞倒事主,然後駛上公路逃走。

Malbrough被控4項嚴重罪名,陪審團經過約一日半退庭商議後,週三下午有了裁決,陪審團一致裁定,被告二級搶劫罪名成立,使用致命武器襲擊他人,即是用汽車撞人的罪名成立,以及事發後不顧而去的罪名成立。

陪審團認為3項控罪之中,都導致被告身體嚴重受損,至於企圖謀殺的罪名,陪審團未能達成一致意見.

39歲男事主的父親表示,自從案發後,兒子幾個月來病情反覆,情況嚴重,控方在審訊時曾交待Kwok目前不能說話、要靠輸養管進食,以及靠儀器呼吸。

