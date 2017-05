By

舊金山金銀島(Treasure Island)週三傍晚發生槍擊命案,一名男子中槍斃命。

警方於傍晚5時半左右接獲舉報,指Avenue B 900號路段發生槍擊案,一名30歲男子中槍,當場不治。

法醫尚未公布死者的身分,截至週四早上,警方尚未拘捕疑犯。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警方,匿名報案熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

