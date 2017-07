By

舊金山田德隆區週二晚發生槍擊命案,一名42歲男子被人開槍擊斃,兇徒在逃。

警方於晚上9時38分左右接報,兇案現場位於Taylor街100號路段。

法醫已證實死者是東灣奧克蘭市(屋崙)男子Robert Pleasant。

當局尚未就兇案拘捕任何人,也未公布疑犯的身分。

任何人如能提供破案消息,請聯絡舊金山警局,匿名舉報熱線:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

