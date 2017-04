By

【KTSF】

舊金山Potrero Hill週一早上發生槍擊案,一名29歲男子中槍身亡。

死者是Cleveland Reid,他於早上10時半在Missouri街夾Watchman Way中槍,送院搶救後不治。

截至週一下午,警方仍未公布槍手的資料或開槍動機。

更多新聞:

南舊金山街頭劫案 女賊拳打女受害人搶手機

舊金山華埠婦人遇襲 警發照緝疑犯(視頻)

奧克蘭女子慘遭強姦 警緝3色魔

東灣賊匪假扮建築工人 闖鐘錶店打劫事敗逃脫

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。