獨木舟翻覆樂極生悲 舊金山父親救女兒後遇溺亡

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舊金山一名父親在剛過去的週日與女兒玩獨木舟時不幸樂極生悲，獨木舟突然翻覆導致二人下水，父親奮力救回女兒後，不幸遇溺死亡。
法醫已證實死者是40歲男子Roni Avila Alvarado，他當天與5歲女兒在Brannan Island州立休憩公園的Three Mile Slough上玩獨木舟，期間獨木舟翻覆，二人都掉進水裏。
Alvarado接著拉起女兒冒上水面，並用雙肩托起女兒，直至有好心人乘坐滑水艇駛至，救起女兒到艇上。
但Alvarado卻沉回水中，沒有再浮上水面，當時父女二人都沒有穿救生衣。
事發於下午2時半左右，海岸防衛隊至晚上11時左右尋回他的屍體。
其家人已在眾籌網站GoFundMe.com成立專頁，希望籌款協助支付殮葬費，網址：https://www.gofundme.com/ayuda-para-el-funeral-de-roni-avila
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