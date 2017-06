獨木舟翻覆樂極生悲 舊金山父親救女兒後遇溺亡

By

舊金山一名父親在剛過去的週日與女兒玩獨木舟時不幸樂極生悲,獨木舟突然翻覆導致二人下水,父親奮力救回女兒後,不幸遇溺死亡。

法醫已證實死者是40歲男子Roni Avila Alvarado,他當天與5歲女兒在Brannan Island州立休憩公園的Three Mile Slough上玩獨木舟,期間獨木舟翻覆,二人都掉進水裏。

Alvarado接著拉起女兒冒上水面,並用雙肩托起女兒,直至有好心人乘坐滑水艇駛至,救起女兒到艇上。

但Alvarado卻沉回水中,沒有再浮上水面,當時父女二人都沒有穿救生衣。

事發於下午2時半左右,海岸防衛隊至晚上11時左右尋回他的屍體。

其家人已在眾籌網站GoFundMe.com成立專頁,希望籌款協助支付殮葬費,網址:https://www.gofundme.com/ayuda-para-el-funeral-de-roni-avila

