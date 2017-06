By

舊金山Mission Terrace週一早上疑似發生一宗兇殺案,一名男子死亡。

警方於清晨5時43分接獲舉報,指位於Alemany大道夾Santa Rosa大街有人可能需要警方幫忙。

警員到場後,發現一名男子不省人事,救護人員到場後,當場宣告他不治。

警方初步懷疑男子是死於兇殺,暫時未知死因。

當局尚未拘捕任何人士,知情者請盡快聯絡警方,匿名報案電話:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文請註明”SFPD”英文縮寫。

