By

【KTSF】

舊金山Excelsior區週日傍晚發生傷人命案,一名男子被一名他相識的人襲擊,最後傷重不治。

警方於傍晚5時左右接獲舉報,案發現場位於Moscow街700號路段,警員到場後,發現受害人倒臥在Lisbon街夾France大街。

警方把受害人送往醫院後,後者經搶救後傷重不治。

警方已扣查一名疑犯,後者年約30餘歲,他與受害人是彼此相識。

任何人如目擊案發經過,請立即聯絡警方,電話:(415) 575-4444,或傳短訊往TIP411,內文註明SFPD英文縮寫。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。