舊金山南市場街(SOMA)一個停車場週日凌晨發生衝突案,一名男子被人蓄意駕車輾過,嚴重受傷。

事發於凌晨2時左右,地點在Third街夾Harrison街,25歲受害人與4名男子發生口角,之後,疑犯登上停車場內一輛車,再蓄意駕車輾過受害人,然後駕車離開。

疑犯最後被人見到駕車沿3街北行,再駛上公路,截至週一早上仍然在逃。

受害人已送院治療,目前有生命危險。

