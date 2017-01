By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠Jackson街週日清晨發生槍擊案,一個人中槍受傷,有生命危險。

槍擊案現場是Jackson街600號地段,介乎都板街和Kearny街之間,警方週日清晨5點接報到現場,發現受害人躺臥在地上,身上有槍傷。

醫護人員將受害人送到舊金山總醫院接受治療,有生命危險,警方正在調查案件,仍未公開進一步消息。

案發現場附近有許多商舖和餐館,而槍擊案發生時仍未開門營業。

