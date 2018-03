By

【KTSF】

週日下午發生在一間華人基督教會的命案,舊金山地檢處正式落案起訴一名涉案華裔男子謀殺罪。

41歲的華裔男子Wyn Leung是舊金山居民,除了被控謀殺外,他還被控虐老、違反保護禁令及拒捕等多項罪名。

根據縣警記錄,Leung不獲准保釋。

Leung被控在週日一間教會中刺死一名37歲的華裔女子,然後自殘,法醫仍未公布死者的身分。

消息指,疑犯與死者是伴侶,警方相信案件源於家庭糾紛,Leung將於週三首度提堂。

