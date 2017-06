By

【KTSF】

舊金山一名越裔男子涉嫌欺詐申領多張殘障人士泊車證,已被起訴重罪。

涉案男子名叫Montana Le,他被指欺詐遞交超過34份殘障泊車證申請表,已被舊金山地檢署起訴6項重罪。

車輛管理局(DMV)職員稍早發現,接獲的多份申請表涉及欺詐,當中有些涉及假冒醫生簽名,有些申請表的醫生筆跡非常相似,以及很多申請表是源自同一名醫生遞交。

車管局調查後,發現這些申請表都與Le有關,而且有多張殘障人士泊車證的登記住址,正是Le的住址,當中有些是發給不同人士,但都是由同一名醫生簽署,最後車管局證實,這些簽名都是被冒簽,行為涉及觸犯重罪。

Le已於6月2日被捕,交保8萬元後保釋候審,如被判罪名成立,最高可判入獄4年,每次違例罰款1,000元至1萬元。

