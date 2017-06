By

【KTSF】

舊金山田德隆區週四凌晨發生劫車案,兩名疑犯在逃。

事發於凌晨12時15分左右,一名69歲男司機駕車駛至Leavenworth街夾Golden Gate大街時,在紅燈前停下,這時一名年約30餘歲的男子站在他的汽車前。

第二名男子接著打開司機座位的門,強行拉司機出車外,然後駕車沿Golden Gate大街逃走。

在車前攔著汽車的男子沒有上車,他襲擊司機後奔跑逃離現場。

受害司機在事故中受傷,沒有生命危險,截至週四早上涉案男子仍未落網。

