【KTSF】

舊金山Mission區週四凌晨發生劫車案,司機在十字路口把車停下時,突遭兩名男子劫去汽車。

37歲受害人在凌晨3時45分左右,在23街夾Shotwell街把車停下,兩名男匪徒突然趨近,其中一人手持疑似手槍的物體,喝令受害人步出車外。

兩名匪徒馬上跳上車中,駕車沿23街向東絕塵離開。

兩名匪徒至週四早上仍未落網,受害人在案中沒有受傷,其手機也被搶去。

