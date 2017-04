By

【KTSF】_

舊金山Mission區週三早上發生一宗劫案,男受害人被一名持刀女子搶劫現金兼汽車。

事發於清晨6時半左右,地點在19街夾Capp街,男受害人當時在駕車,一名年約20餘歲的女子向他招手,男受害人把車停下,女子立即跳上車,然後掏出利刀,要脅他交出現金。

男受害人恐防生命受到威脅,於是向她交出現金,但仍繼續讓她乘車,之後女子又再向他索款,男受害人於是在駛至18街夾Folsom街時跳出車廂,報警求助。

警員抵達後,女子與汽車已不在,警方截至週四早上仍未拘捕任何人,男受害人沒有受傷。

