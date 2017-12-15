舊金山再有人被海獅咬傷 兩天連發兩宗

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舊金山水上樂園（Aquatic Park）附近水域週五早上再有人被海獅咬傷，為兩天內發生的第二宗同類事故，當局稱，水上樂園將會暫時關閉，直至週一。

事發於早上9時左右，一名男子報稱被海獅咬傷，沒有生命危險，已送往創傷中心救治。

而在週四下午1時48分左右，有男泳客在同一水域被海獅咬傷上臂，需要由水警救出水面。

男泳客嚴重受傷，已送院救治，沒有生命危險。

管理水上樂園的舊金山海事國家歷史公園發言人Lynn Cullivan稱，海獅咬人實屬不尋常，水上樂園將會暫時關閉，至週一再進行評估，看看是否適宜向公眾開放。

根據海洋哺乳類動物保護法，公眾嚴禁觸碰海獅或海豹，當局也表示，民眾下水時要自行承擔風險。

海洋專家稱，泳客被咬傷後，應盡快上水，因為海水的微生物有可能令傷口受感染，引致發燒、咳嗽、支氣管炎、喉嚨不適、頭痛、疲倦，甚至肺炎。

海洋專家稱，被海獅咬傷的事件屬於非常罕見，在過去3年只曾發生11宗，在華盛頓州有一宗。

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