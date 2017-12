舊金山再有人被海獅咬傷 兩天連發兩宗

By

舊金山水上樂園(Aquatic Park)附近水域週五早上再有人被海獅咬傷,為兩天內發生的第二宗同類事故,當局稱,水上樂園將會暫時關閉,直至週一。

事發於早上9時左右,一名男子報稱被海獅咬傷,沒有生命危險,已送往創傷中心救治。

而在週四下午1時48分左右,有男泳客在同一水域被海獅咬傷上臂,需要由水警救出水面。

男泳客嚴重受傷,已送院救治,沒有生命危險。

管理水上樂園的舊金山海事國家歷史公園發言人Lynn Cullivan稱,海獅咬人實屬不尋常,水上樂園將會暫時關閉,至週一再進行評估,看看是否適宜向公眾開放。

根據海洋哺乳類動物保護法,公眾嚴禁觸碰海獅或海豹,當局也表示,民眾下水時要自行承擔風險。

海洋專家稱,泳客被咬傷後,應盡快上水,因為海水的微生物有可能令傷口受感染,引致發燒、咳嗽、支氣管炎、喉嚨不適、頭痛、疲倦,甚至肺炎。

海洋專家稱,被海獅咬傷的事件屬於非常罕見,在過去3年只曾發生11宗,在華盛頓州有一宗。

