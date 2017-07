By

【KTSF】

舊金山田德隆區上週五清晨發生襲擊案,一名男子被兩名男子持棒球棍和滑板襲擊,前者一度失去知覺,送院治療後目前情況穩定。

37歲受害人向警方報稱,他清晨4時半左右在Larkin街200號路段步行時,兩名男子向他靠近。

兩人被指用棒球棍和滑板向受害人襲擊,導致受害人失去知覺。

受害人需要送院治療,沒有生命危險。

當局尚未公布疑犯的資料,也未拘捕任何人。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。