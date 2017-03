舊金山白人青年涉企圖綁架亞裔女童被捕（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山West Portal區一名白人男子週三企圖綁架一名13歲亞裔少女,幸得兩名途人出手相助將她救出,警方在當晚將疑犯拘捕。

警方表示,週三下午約5時,一名13歲亞裔少女步行經過Forest Side Avenue夾Taravel街附近,被一名白人青年男子捉住,試圖將她推入自己汽車,並作出威脅。

少女尖叫,吸引了途人注意,有兩名途人於是上前將她拉出車外,疑犯之後往開車逃出。

目擊者之後報警,警方憑疑犯汽車的線索,在附近搜索,直至晚上約10時半,兩名警員在Taravel區疑犯的家中,發現一輛特徵吻合的汽車,之後將他拘捕。

疑犯身份是Lee Eigl,他被控綁架、襲擊、以及企圖強姦未成年人士罪名。

警方讚揚途人反應快,阻止疑犯開車載走受害人,並清楚提供疑犯和汽車的特徵。

警局局長助理Tony Chaplin說:”這是警民合作的最佳例子,沒有兩名途人,我們只能揣測,在場有不少資深記者都知,我們過去見過這類案以悲劇收場,所以這些英雄貢獻重大,幫那少女脫險。”

雖然疑犯已經落網,但警方都呼籲更多目擊者提供線索,匿名熱線:(415) 575-4444。

