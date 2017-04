By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山一名男子涉嫌在Muni輕軌列車N-Judah線內非禮女乘客,警方已經拘捕了他。

警方表示,這名45歲男子涉嫌在N-Judah線非禮至少4名女子,警方於是在該列車線加派巡邏,隨後週二在Haight-Ashbury區,Carl夾Stanyan街將他拘捕。

該名男子涉嫌觸犯的控罪包括非禮、非法禁錮、滋擾公眾等重罪。

