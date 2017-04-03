舊金山Oceanview華婦命喪槍下 疑犯扣查後獲釋

【KTSF 黃恩光報導】
舊金山Oceanview社區上星期三發生槍擊案，造成ㄧ名華裔女長者死亡，另外兩個人受傷，警方翌日表示拘捕ㄧ名24歲的疑犯，並打算控告他謀殺及企圖謀殺罪，週一有報導指出，疑犯已經獲放釋放，案件需要進一步調查。
上星期三早上10時40分，在Plymouth夾Broad街發生槍擊案，匪徒開了多槍，造成ㄧ死兩傷。
65歲死者Lian Xiu Wu就住在案發現場附近，她步行到巴士站途中中槍死亡。
警方表示，經調查後，在案發不足ㄧ小時內，毒品調查科的探員在Mansell街300號路段拘捕了24歲Vallejo居民Jonathon Santos，週一有報導指出，Santos已經釋放了，而且沒有被起訴，本台嘗試聯繫舊金山地檢處，地檢處暫時沒有回覆。
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