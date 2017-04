舊金山Oceanview華婦命喪槍下 疑犯扣查後獲釋

By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Oceanview社區上星期三發生槍擊案,造成ㄧ名華裔女長者死亡,另外兩個人受傷,警方翌日表示拘捕ㄧ名24歲的疑犯,並打算控告他謀殺及企圖謀殺罪,週一有報導指出,疑犯已經獲放釋放,案件需要進一步調查。

上星期三早上10時40分,在Plymouth夾Broad街發生槍擊案,匪徒開了多槍,造成ㄧ死兩傷。

65歲死者Lian Xiu Wu就住在案發現場附近,她步行到巴士站途中中槍死亡。

警方表示,經調查後,在案發不足ㄧ小時內,毒品調查科的探員在Mansell街300號路段拘捕了24歲Vallejo居民Jonathon Santos,週一有報導指出,Santos已經釋放了,而且沒有被起訴,本台嘗試聯繫舊金山地檢處,地檢處暫時沒有回覆。

