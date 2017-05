By

【KTSF】

舊金山一名華裔男子涉嫌虐待一頭只有10個月大的小狗,上週六被警方拘捕。

被捕男子現年26歲,名叫Zixuan Liu,他涉嫌毆打、腳踢和虐待一頭日本柴犬被捕,如被裁定罪名成立,最高可被罰款2萬元,及可能入獄,Liu目前已交保15,000元外出候審。

被虐柴犬名叫Aniki,目前已交由動物保護組照顧,牠被發現時身體有多處損傷。

任何人如能提供Aniki受虐的證據,請聯絡舊金山動物保護組,電話:(415) 554-9400。

