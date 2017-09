By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山警方週五宣布,拘捕了一名涉嫌連續在Silver區一帶,殘酷攻擊亞裔婦女的19歲拉美裔嫌犯,並發現他先前也曾在Ingleside一帶,犯下類似案件而被捕。

19歲的舊金山居民Agustin Garcia,涉嫌於8月份在 San Bruno街和Silver街一帶及周遭連續攻擊女性,一名受害人鼻骨斷裂,另一名受害人被打斷牙齒。

警方調查發現,他先前也曾在Ingleside一帶犯下3宗類似案件,受害人全部是亞裔女性,多數是從Muni公車下車後,遭嫌犯跟隨並攻擊,警方以涉嫌多項重罪罪名將他逮捕。

