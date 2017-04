By

舊金山田德隆區週六傍晚,一名男子涉嫌在天台用氣槍槍擊路人被捕,事件中有一人受傷。

警方於傍晚6時14分接獲舉報,地點在Larkin街600號路段,一名41歲男子中槍受傷,沒有生命危險。

警員接報到場後,拘捕一名懷疑涉案的31歲男子,警方尚未公開案件細節。

