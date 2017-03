舊金山Civer Center捷運站接”詐彈”恐嚇 涉案男子被捕

By

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於舊金山的Civic Center站,週五早上有人訛稱在該車站放置了兩枚炸彈,導致該站的列車服務一度要停頓,經調查後,涉案男子是虛報,警方已將其拘捕。

被捕男子Don Stevens,現年46歲,他被指發出虛假的炸彈恐嚇和阻礙列車服務正常運作。

事發於早上9時半左右,有人聽到該名男子報稱在車站放置了炸彈,警方接報後,立即封鎖Civic Center站,歷時約一小時,其間沒有列車獲准停站,西行列車要在Montgomery站掉頭,東行列車要在24街掉頭。

事件導致捷運服務嚴重受阻,也導致Muni的列車服務無法駛入Civic Center站,路面的Market街路段也要封閉,不准汽車和路人經過,直至10時半左右車站才重開。

