舊金山Civer Center捷運站接”詐彈”恐嚇 涉案男子被捕

By

【KTSF】

灣區捷運（BART）位於舊金山的Civic Center站，週五早上有人訛稱在該車站放置了兩枚炸彈，導致該站的列車服務一度要停頓，經調查後，涉案男子是虛報，警方已將其拘捕。

被捕男子Don Stevens，現年46歲，他被指發出虛假的炸彈恐嚇和阻礙列車服務正常運作。

事發於早上9時半左右，有人聽到該名男子報稱在車站放置了炸彈，警方接報後，立即封鎖Civic Center站，歷時約一小時，其間沒有列車獲准停站，西行列車要在Montgomery站掉頭，東行列車要在24街掉頭。

事件導致捷運服務嚴重受阻，也導致Muni的列車服務無法駛入Civic Center站，路面的Market街路段也要封閉，不准汽車和路人經過，直至10時半左右車站才重開。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。