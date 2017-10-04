舊金山再有華裔打麻將遇劫 兩蒙面男搶走兩千多元（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
日前有人闖進舊金山華埠一個場所，持槍搶劫一群正在打麻將的華人，劫走超過兩千多元的現金。
現場是Wentworth Place 德和巷，靠近Jackson街的一個娛樂場所，在下午5點45分，這個場所的老闆娘當時正在和3位朋友打麻將，大廳內也還有另外3個人。
娛樂場所老闆娘陳寶珍說：”我們在打麻將，然後看到兩個中國籍的男子說廣東話，我表妹說他們會說台山話，他們蒙著面，男子有兩支槍，一人一支，上來就說”給錢！給錢！”
其中一名槍手用槍指著一名男子的頭，而在場打麻將的人就從麻將桌的抽屜拿出錢，總共交出超過2,400元的現金。
陳寶珍說：”當時也蠻害怕的，因為沒有試過這樣的情況。”
陳女士本身損失約500元，她也透露警方告訴他們會加強巡邏，而她也打算裝閉路電視，並將大門上鎖。
陳寶珍說：”這條街全部都有人打麻將的，但是我知道隔壁也有一間，也被人家打劫過幾次。”
在隔壁開業不久的店主林鷹表示，在開店後才知道這條街到處有人打麻將，發生持槍搶劫，他也處之泰然。
林鷹說：”擔心也不會擔心，現在治安哪裡都不好，擔心也沒有用。”
有消息的民眾可以聯絡警方，電話：(415) 575-4444。
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