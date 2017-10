舊金山再有華裔打麻將遇劫 兩蒙面男搶走兩千多元（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

日前有人闖進舊金山華埠一個場所,持槍搶劫一群正在打麻將的華人,劫走超過兩千多元的現金。

現場是Wentworth Place 德和巷,靠近Jackson街的一個娛樂場所,在下午5點45分,這個場所的老闆娘當時正在和3位朋友打麻將,大廳內也還有另外3個人。

娛樂場所老闆娘陳寶珍說:”我們在打麻將,然後看到兩個中國籍的男子說廣東話,我表妹說他們會說台山話,他們蒙著面,男子有兩支槍,一人一支,上來就說”給錢!給錢!”

其中一名槍手用槍指著一名男子的頭,而在場打麻將的人就從麻將桌的抽屜拿出錢,總共交出超過2,400元的現金。

陳寶珍說:”當時也蠻害怕的,因為沒有試過這樣的情況。”

陳女士本身損失約500元,她也透露警方告訴他們會加強巡邏,而她也打算裝閉路電視,並將大門上鎖。

陳寶珍說:”這條街全部都有人打麻將的,但是我知道隔壁也有一間,也被人家打劫過幾次。”

在隔壁開業不久的店主林鷹表示,在開店後才知道這條街到處有人打麻將,發生持槍搶劫,他也處之泰然。

林鷹說:”擔心也不會擔心,現在治安哪裡都不好,擔心也沒有用。”

警方表示,兩名賊人大約是18到20歲的青年,而Outer Mission 區的Mission街,上週六凌晨也發生亞裔持槍進屋搶劫正在打麻將的人,警方表示,還在調查兩起事件是否有關。

有消息的民眾可以聯絡警方,電話:(415) 575-4444。

更多新聞:

舊金山再發生入屋劫案 竹戰華裔男女被劫過萬元(視頻)

灣區捷運再有劫案 兩持械蒙面賊匪打劫女乘客

金銀島再發生劫案 華裔長者攝影器材被搶(視頻)

賊匪闖東灣Costco搶走珠寶手飾 得手後成功逃去

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。