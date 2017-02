By

舊金山Inner Mission區週二晚發生街頭劫案,至少4名歹徒被指持彎刀,搶劫和襲擊一名42歲男子,男子遇襲後自行到醫院求醫。

警方於晚上9時半左右接報,指Harrison街夾Cesar Chavez街發生劫案。

警方稱,受害人報稱一名持有彎刀的疑犯向他走近,不斷對他大叫,接著向他揮刀,受害人躲避時跌倒在地。

這時另外3名疑犯衝上前,4人不斷對受害人拳打腳踢。

糾纏期間,其中一名疑犯被指伸手進受害人的褲袋,搶走內裏的現金,疑犯得手後拔足逃跑,目前仍下落不明。

受害人身受皮外傷,自行到醫院求醫,沒有生命危險。

