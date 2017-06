舊金山圖書館與國家公園合作推暑期活動（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

美國國家公園今年暑假,再度與舊金山公共圖書館合作,為民眾提供豐富多彩的暑期活動,而且完全免費。

在舊金山訪谷區公共圖書館,小朋友和家長正在聽國家公園的管理員講故事。

金門國家休閒區社區發展及義工計劃主任王新蓮(Kay Wang)說:”從6月初到8月中,每一個分館逢星期二、三、四下午兩點到3點,穿制服的

公園管理員會來跟小孩子或青少年講故事,玩遊戲,我們會拜訪每一個圖書館。”

國家公園管理員還有帶來一些動物標本和植物樣本及照片,向小朋友和家長介紹自然與生態知識。

國家公園去年慶祝100週年,與舊金山公共圖書館合作舉行多樣化的暑期活動,特別是他們每週六組織的免費搭巴士去不同國家公園的活動,民眾反應非常熱烈,北灣的紅木公園,以及舊金山監獄島最受歡迎,很早就已登記額滿。

今年暑期還會增加StoryWalks活動,參加者可以一邊在Mountain Lake或Lands End 的徒步小徑健行,一邊閱讀沿途的圖書板。

舊金山公共圖書館今年的暑期活動將從即日起,一直到8月20號結束。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。