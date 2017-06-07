舊金山圖書館與國家公園合作推暑期活動（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

美國國家公園今年暑假，再度與舊金山公共圖書館合作，為民眾提供豐富多彩的暑期活動，而且完全免費。

在舊金山訪谷區公共圖書館，小朋友和家長正在聽國家公園的管理員講故事。

金門國家休閒區社區發展及義工計劃主任王新蓮（Kay Wang）說：”從6月初到8月中，每一個分館逢星期二、三、四下午兩點到3點，穿制服的

公園管理員會來跟小孩子或青少年講故事，玩遊戲，我們會拜訪每一個圖書館。”

國家公園管理員還有帶來一些動物標本和植物樣本及照片，向小朋友和家長介紹自然與生態知識。

國家公園去年慶祝100週年，與舊金山公共圖書館合作舉行多樣化的暑期活動，特別是他們每週六組織的免費搭巴士去不同國家公園的活動，民眾反應非常熱烈，北灣的紅木公園，以及舊金山監獄島最受歡迎，很早就已登記額滿。

今年暑期還會增加StoryWalks活動，參加者可以一邊在Mountain Lake或Lands End 的徒步小徑健行，一邊閱讀沿途的圖書板。

舊金山公共圖書館今年的暑期活動將從即日起，一直到8月20號結束。

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