By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府宣布從上週六起,直至暑假完結,市內所有的公共圖書館會一星期開放7天,當中部份的圖書館更會延長開放時間。

舊金山市內總共有28間公立圖書館,市府宣布當中9間,例如是在北岸區及Bernal Heights等的圖書館,週六6月17日開始,一星期會開放7天,令市內所有的圖書館在暑假期間會開足7天。

而在Ingleside、Mission Bay及訪谷區等的圖書館,就會增長開放時間。

在新的開放時間下,市內所有的圖書館每星期都會開放至少50個小時或以上,而總圖書館更每星期開放60小時。

每間圖書館開放時間不一,市民最好上網查詢,或親臨各圖書館諮詢,而在暑假過後,這些圖書館會回復原有的開放時間。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。