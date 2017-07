By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山圖書館開始試行讓會員能夠向圖書館借手提電腦和無線上網器材。

舊金山圖書館經理Bill Kolb說:”舊金山市內有好些地方並不能快速無線上網,我們現在這些地方推行這項實驗性計劃。”

舊金山總圖書館、灣景區、訪谷區、和Oceanview 分館都會推行這項計劃。

只要有圖書館卡就可以借出一套手提電腦和無線上網儀器,每次可以借三個星期,民眾可以通過圖書館網站知道圖書館內是否有手提電腦可以借出。

