【KTSF】

為了鼓勵市民登記或使用圖書證,舊金山公共圖書館舉辦抽獎活動,參與的市民有機會獲得兩張免費機票。

任何年齡的市民,在本月內可前往圖書館的任何一個分館,登記新的圖書證,或者為過期的圖書證續期,都可以參加這次抽獎活動。

當局會抽出一名得獎者,中獎人可獲得兩張JetBlue來回機票兌換券,活動將於本月30號截止。

