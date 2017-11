舊金山市參事提法案 確保被逼遷租客獲法律援助（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山的加州眾議員邱信福和兩位市議員宣布,將提出法案確保被逼遷的租戶能獲得法律協助。

美國法律保障在刑事案件中被起訴的人,必須有律師代表他們的權利,但是在租戶事宜或是移民方面等非刑事案件的訴訟,卻沒有這方面的保障。

舊金山市議員London Breed說:”我的辦公室,每天都會有我選區中的選民來要求獲得協助,其中的好消息是他們當中多數有律師代表他們。”

但是也有許多收到逼遷通知的住戶沒有尋求協助,就按照通知搬離多年的住所。

邱信福表示,許多租戶並不了解他們擁有的權利,新法例將確保他們能夠有代表他們的律師,幫助租戶打官司,爭取留在原來的住處,不會受到非法逼遷的威脅。

邱信福和舊金山市議員Breed和Jeff Sheehy,將提案確保租戶有尋找代表他們的律師的渠道,邱信福在擔任舊金山市議員期間提出的實驗性計劃,撥款十萬給協助租戶的非牟利機構取得成效。

邱信福說:”這方面的投資能夠為市府省下上百萬花在關於逼遷事項、無家可歸事務和協助逼遷家庭的服務上的經費。”

新法例將在數個星期後在市議會正式提出。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。