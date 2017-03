舊金山市參事湯凱蒂提案 要求僱主必須提供哺乳場所（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議員湯凱蒂(Katy Tang)提議立法,加強為新生母親提供哺乳場所。

在舊金山市政廳的一個小房間,能夠讓新生媽媽取出奶水或給小寶寶餵奶,在市議員湯凱蒂的提案下,在舊金山的公司,必須有一個政策,給女性有個適當的哺乳地方。

湯凱蒂說:”這必須是安全、乾淨無毒的地方,畢竟我們在為孩子餵食,要有椅子讓母親坐下哺乳。”

現有的州法,已經允許母親上班時能去哺乳,但很多母親經常都是去廁所哺乳,環境大有改善的空間,除了乾淨的地方和椅子,哺乳的地方也必須靠近冰箱、洗手盆和電插頭。

美國兒科學院建議,在嬰兒出世的頭6個月用母乳餵養至少一年,而白人也比非洲裔和亞裔更長時間給孩子餵母乳,因此工作地點有哺乳政策,以協助在生孩子後回到工作崗位的婦女。

這提案目前獲得另外4名女市議員的支持。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。