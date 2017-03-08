舊金山市參事湯凱蒂提案 要求僱主必須提供哺乳場所（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市議員湯凱蒂（Katy Tang）提議立法，加強為新生母親提供哺乳場所。

在舊金山市政廳的一個小房間，能夠讓新生媽媽取出奶水或給小寶寶餵奶，在市議員湯凱蒂的提案下，在舊金山的公司，必須有一個政策，給女性有個適當的哺乳地方。

湯凱蒂說：”這必須是安全、乾淨無毒的地方，畢竟我們在為孩子餵食，要有椅子讓母親坐下哺乳。”

現有的州法，已經允許母親上班時能去哺乳，但很多母親經常都是去廁所哺乳，環境大有改善的空間，除了乾淨的地方和椅子，哺乳的地方也必須靠近冰箱、洗手盆和電插頭。

美國兒科學院建議，在嬰兒出世的頭6個月用母乳餵養至少一年，而白人也比非洲裔和亞裔更長時間給孩子餵母乳，因此工作地點有哺乳政策，以協助在生孩子後回到工作崗位的婦女。

這提案目前獲得另外4名女市議員的支持。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。