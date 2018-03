By

舊金山市長Mark Farrell與加州眾議員丁右立請求州府每年撥款700萬元,為在北加州所有被拘留面臨遣返的移民聘請律師代表他們。

市長Farrell說:”移民執法局在灣區拘捕了150人,拆散家人和生活,我想讓所有舊金山居民,尤其移民社區知道,我們會支持你。”

舊金山市參事李麗嫦說:”我們企硬對抗特朗普針對舊金山和加州移民的騷擾。”

市長Farrell說,舊金山市府會在未來兩年額外撥款250萬元給市內的移民法律辯護組織,以及撥款100萬元資助市府公辯律師辦公室。

