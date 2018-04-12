舊金山送LED節能燈泡 持圖書館借書卡就可領取（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

舊金山環保局和舊金山公共圖書館合作，展開發送LED節能燈泡的計劃，目標是送出十萬顆節能燈泡。

在舊金山環保局的推動下，市內45個社區組織，協助住在可負擔房屋，包括曾經無家可歸人士、殘障人士和退伍軍人等低收入家庭更換舊燈泡，換上LED節能燈泡。

Arsina Rabichav說：”我喜歡在晚上看書，我會開客廳和睡房的燈，在光線亮的地方看書。”

這些燈泡使用普通燈泡6分之1的電能，因此也比較省錢。

當局估計LED 燈泡一年可以為舊金山居民減少超過100萬的電費，LED燈泡也減少導致地球暖化氣體的排放，也比一般燈泡要耐用25倍。

舊金山環保局主任Debbie Raphael說：”這意味著，要是一個人將燈泡放進燈內，需要少換25顆燈泡，這個分別可以讓一些像是行動不便的人，讓他們的生活環境更加安全和方便，你可以想像，要是年老的祖母需要換燈泡，她必須怎麼做？”

環保局表示，免費分發十萬顆LED節能燈泡的計劃，在美國史無前例，社區組織協助裝置了6萬顆，校區將通過一系列活動，給學生們分發兩萬顆。

另外兩萬顆LED燈泡從週三開始，讓民眾免費索取，地點是舊金山28間公共圖書館和這些流動圖書館，條件是必須持有借書卡，就可以取得這一套4顆的節能燈泡。

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