舊金山送LED節能燈泡 持圖書館借書卡就可領取（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山環保局和舊金山公共圖書館合作,展開發送LED節能燈泡的計劃,目標是送出十萬顆節能燈泡。

在舊金山環保局的推動下,市內45個社區組織,協助住在可負擔房屋,包括曾經無家可歸人士、殘障人士和退伍軍人等低收入家庭更換舊燈泡,換上LED節能燈泡。

Arsina Rabichav說:”我喜歡在晚上看書,我會開客廳和睡房的燈,在光線亮的地方看書。”

這些燈泡使用普通燈泡6分之1的電能,因此也比較省錢。

當局估計LED 燈泡一年可以為舊金山居民減少超過100萬的電費,LED燈泡也減少導致地球暖化氣體的排放,也比一般燈泡要耐用25倍。

舊金山環保局主任Debbie Raphael說:”這意味著,要是一個人將燈泡放進燈內,需要少換25顆燈泡,這個分別可以讓一些像是行動不便的人,讓他們的生活環境更加安全和方便,你可以想像,要是年老的祖母需要換燈泡,她必須怎麼做?”

環保局表示,免費分發十萬顆LED節能燈泡的計劃,在美國史無前例,社區組織協助裝置了6萬顆,校區將通過一系列活動,給學生們分發兩萬顆。

另外兩萬顆LED燈泡從週三開始,讓民眾免費索取,地點是舊金山28間公共圖書館和這些流動圖書館,條件是必須持有借書卡,就可以取得這一套4顆的節能燈泡。

