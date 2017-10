By

【KTSF 郭柟報導】

州長布朗最近簽署了一項議案,協助舊金山市府重建一些公路橋底附近的土地,改建成公園等的開放空間。

州長布朗在上星期簽署的AB 857法案,容許舊金山市府以三成市價價錢,向州府交通局CalTrans租用101、80、280號等公路的橋底一共十塊未開發土地,以改造成公園等的開放空間。

舊金山市長李孟賢說:”當你望向公路橋底,通常見到一些無家可歸者、負面活動、有時有些工業用途。”

州眾議員丁右立說:”尤其這些社區的土地通常都未開發,很多都是重工業化,不常見到公園或開放空間可以遊玩。”

其中幾塊土地已列明要改造成公園,包括在280號及101號公路交界的Alamany Maze、有些在SoMa和Dogpatch社區。

有無家可歸者志願組織表示,擔心這個法案可能會影響幾千名居住在公路橋底的露宿者。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。