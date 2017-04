舊金山市參事提案禁警員上機移走乘客

By

【KTSF 郭柟報導】

有鑑於聯合航空公司一名乘客被強行拖落飛機事件,舊金山有市參事提出一個議案,希望制止同類事件在舊金山國際機場發生。

69歲的姚大衛(譯音,David Dao)醫生被強行拖落飛機事件,引起全球關注和熱議,舊金山市參事Jeff Sheehy在週二市參議會提出,立例禁止舊金山警員在超賣飛機上執法。

他認為航機如果因為超賣而要請人落機是公司自身政策,不應由警方介入。

Sheehy說:”舊金山警局是為提供公共安全而設,而非支持糟糕的私人公司政策。”

Sheehy又表示,此提案可避免警員因這類執法而遭起訴,提案目前在草擬階段。

聯合航空總裁Oscar Munoz最初發布的道歉被認為沒有誠意,於是週二再發表聲明表示,無人應該受到這樣惡劣的對待,形容事件實為可怕,對這名乘客表達深切慰問和道歉。

