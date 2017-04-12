舊金山市參事提案禁警員上機移走乘客

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【KTSF 郭柟報導】

有鑑於聯合航空公司一名乘客被強行拖落飛機事件，舊金山有市參事提出一個議案，希望制止同類事件在舊金山國際機場發生。

69歲的姚大衛（譯音，David Dao）醫生被強行拖落飛機事件，引起全球關注和熱議，舊金山市參事Jeff Sheehy在週二市參議會提出，立例禁止舊金山警員在超賣飛機上執法。

他認為航機如果因為超賣而要請人落機是公司自身政策，不應由警方介入。

Sheehy說：”舊金山警局是為提供公共安全而設，而非支持糟糕的私人公司政策。”

Sheehy又表示，此提案可避免警員因這類執法而遭起訴，提案目前在草擬階段。

聯合航空總裁Oscar Munoz最初發布的道歉被認為沒有誠意，於是週二再發表聲明表示，無人應該受到這樣惡劣的對待，形容事件實為可怕，對這名乘客表達深切慰問和道歉。

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